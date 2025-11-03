نيابة عن الملك وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري

البلاد (القاهرة)

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- حضر صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- للرئيس المصري، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدًا من النماء والتقدم والازدهار.