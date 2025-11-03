الأولى

نيابة عن الملك وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       3 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (القاهرة)
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- حضر صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- للرئيس المصري، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدًا من النماء والتقدم والازدهار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *