معهد الأداء التابع لجولة السيدات الأوروبية يعزّز مكانة جولف السيدات عالمياً ضمن بطولات PIF العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

رسّخ معهد الأداء التابع لجولة السيدات الأوروبية موقعه كمنصة رائدة في تطوير رياضة الجولف النسائية، بعد انطلاقته كمبادرة طموحة خلال بطولة AIG المفتوحة للسيدات قبل عامين فقط، وبفضل الدعم الاستراتيجي من R&A، تجاوز المعهد حدود الرعاية التقليدية ليقدّم نموذجاً عالمياً يُعنى برفاهية اللاعبات وأدائهن داخل الملعب وخارجه، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في صناعة الرياضة العالمية.

وينطلق معهد الأداء التابع لجولة السيدات الأوروبية برؤية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الجاهزية الشاملة في الرياضة الاحترافية، فمن جلسات العلاج الفيزيائي والتأهيل البدني، إلى فحوصات صحة الثدي وبرامج اللياقة الذهنية، يوفّر المعهد مظلة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتمكين اللاعبات من المنافسة على أعلى المستويات ضمن جولة السيدات الأوروبية.

ويعكس التزام جولف السعودية المتنامي بدعم رياضة جولف السيدات توجهاً استراتيجياً لبناء منظومة متكاملة للرعاية والتطوير، أبرز معالمها إدماج خدمات معهد الأداء ضمن سلسلة بطولات PIF العالمية. وبما تقدّمه من مرافق بمعايير النخبة، تُرسّخ هذه الشراكة مكانة جولف السيدات على الساحة العالمية، بالتزامن مع ختام موسم 2025 في بطولة أرامكو بالصين من 6 إلى 8 نوفمبر في منتجع ميشن هيلز.

وفي خطوة تعكس التزاماً متجدداً بتمكين المرأة في الرياضة، أعلن المعهد الطبي التابع لجولة السيدات الأوروبية عن تحوّله إلى مركز متعدد التخصصات يقدّم خدمات متكاملة للاعبات النخبة. وصرّح داني غلوفر، المدير الطبي للجولة، قائلاً: “بدأنا بخطوة متواضعة، لكن خلال عامين فقط، تطوّر المعهد ليُصبح وجهة متكاملة تزوّد اللاعبات بكل ما يحتجن إليه للأداء، والتعافي، والازدهار.”

ويقدّم معهد الأداء في كل بطولة من بطولات PIF العالمية الخمسة نموذجاً متنقّلاً للرعاية المتخصصة، حيث يوفر مجموعة متكاملة من خدمات العلاج الفيزيائي، والتدليك العلاجي، والطب الرياضي، إلى جانب دعم صحي مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المرأة الرياضية.

وواصلت جولة السيدات الأوروبية خلال موسم 2025 توسيع نطاق خدماتها الطبية المتخصصة، لتشمل 28 بطولة ضمن جدول الموسم، حيث شهدت هذه المرحلة إدراج خدمات نوعية جديدة تركّز على صحة المرأة، من بينها دعم متخصص في الخصوبة، وصحة الدورة الشهرية، والتغذية، والصحة النفسية – في إطار التزام مستمر ببناء منظومة رعاية شاملة تدعم الأداء طويل الأمد للاعبات.

ويعتمد معهد الأداء التابع لجولة السيدات الأوروبية منهجية متكاملة تبدأ من برامج الإعداد البدني في مطلع الأسبوع، وتمتد إلى خطط الاستشفاء والدعم العلاجي خلال أيام المنافسة. وتُقدَّم هذه الخدمات عالية المستوى ضمن بطولات PIF العالمية، بتمويل من جولف السعودية، وبالشراكة مع جهات رائدة مثل Eleiko في تجهيزات اللياقة البدنية، وC-11 Recovery في تقنيات الاستشفاء، بما يعزز من جاهزية اللاعبات ويوفر لهن بيئة احترافية مستدامة على مدار الموسم.

ويقول داني غلوفر: “في بطولة لندن، أطلقنا أول مركز أداء مصمم خصيصاً للاعبات المحترفات حيث ضمّ المركز صالة رياضية متكاملة، وقسماً للعلاج الفيزيائي، ومنطقة مخصصة للياقة الذهنية، وقد لاقى إعجاباً كبيراً من اللاعبات. هذا النموذج، الذي جاء بدعم من جولف السعودية، أصبح اليوم خارطة الطريق للفعاليات المقبلة ضمن سلسلة بطولات PIF العالمية.”

وأضاف: “وفّر مركز الأداء في لندن نموذجاً متكاملاً بفضل صالة رياضية متقدمة تم تجهيزها بدعم من شركة Eleiko، المورّد الرسمي لمعدات اللياقة البدنية في جولة السيدات الأوروبية، إلى جانب خدمات العلاج الفيزيائي التي قدمناها في الموقع، حيث أتاح لنا هذا التكوين المتكامل توحيد الخدمات تحت سقف واحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف فرق الدعم بما يخدم رفاهية اللاعبات وكفاءة أدائهن.”

ويعتمد معهد الأداء التابع لجولة السيدات الأوروبية نهجاً تدريجياً يركّز على تعزيز القوة وتحسين الأداء ودعم الرفاهية الشاملة للاعبات على المدى الطويل، بعيداً عن الحلول السريعة أو التعافي المؤقت، إذ يحرص على توفير بيئة احترافية تُمكّن اللاعبات من التطوّر المستدام وتحقيق نتائج متوازنة تُراعي الصحة والجاهزية في آن واحد.

وأوضح داني غلوفر أن فلسفة المعهد ترتكز على تحقيق مكاسب يومية صغيرة تُحدث فارقاً كبيراً بمرور الوقت، مشيراً إلى تراجع الإصابات الناتجة عن الإجهاد بفضل برامج التقدّم التدريجي والرعاية الوقائية التي تُمكّن اللاعبات من إدارة أحمالهن وجدولة بطولاتهن بفعالية، بدلاً من الاكتفاء بعلاج الإصابات بعد وقوعها.

وبرزت فعالية هذا النهج عندما أصيبت النجمة الإنجليزية تشارلي هال قبيل بطولة لندن، حيث أسهم التدخل الفوري لفريق LETPI في تسريع تعافيها وعودتها القوية إلى المنافسة، لتحقق الوصافة في بطولة أرامكو هيوستن وتظفر بلقبها الثالث في جولة LPGA ، في تأكيد عملي على كفاءة الرعاية المتكاملة التي يقدّمها المعهد للاعبات النخبة.

وأشادت تشارلي هال، المصنفة الخامسة عالمياً، بالدور المحوري لمعهد الأداء في دعم صحة اللاعبات ورفاهيتهن على المدى البعيد، مؤكدة أن الرعاية التي يقدمها المعهد تمثل إضافة حقيقية لمنظومة الدعم داخل الجولة. وقالت “ساعدني المعهد كثيراً بعد إصابتي في لندن، لكن ما يُميز هذا النموذج هو شموليته؛ من إدارة الجدول الزمني للبطولات إلى برامج تعزيز القوة البدنية. إنه بالفعل عنصر أساسي في دعمنا المستمر كلاعبات محترفات.”

ويؤكد حجم الإقبال على خدمات المعهد مدى فعاليتها، حيث قدّم أكثر من 796 جلسة علاجية مجانية خلال 25 بطولة في موسم واحد فقط، ما يعكس الثقة المتزايدة بجودة الرعاية المقدّمة، وهي ثقة انعكست بوضوح في انخفاض معدلات الإصابات المتكررة، وتسارع فترات التعافي، إلى جانب تفاعل أوسع من اللاعبات مع منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

ويعزز معهد الأداء دوره كمركز معرفي متقدم في علوم الرياضة، من خلال دعم أربعة طلاب دكتوراه في المملكة المتحدة، يعملون على أبحاث متخصصة في مجالات القوة والتأهيل البدني، التغذية، وصحة الثدي. وبفضل الشراكة مع R&A وجولف السعودية، يساهم المعهد في تقليص الفجوة المعرفية بين الجنسين في البحث العلمي الرياضي، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الدراسات التي تركّز على الرياضيات المحترفات 10% من إجمالي الأبحاث العالمية، في خطوة تمهّد الطريق نحو تطوير نماذج تدريبية وعلاجية تُراعي خصوصية المرأة الرياضية.

ويؤكد داني غلوفرأن المعهد يعتمد نهجاً علمياً دقيقاً في تطوير برامجه، قائلاً: “نُصمم برامجنا بناءً على أدلة علمية حقيقية، لا على بيانات مستخلصة من تجارب الذكور. نحن نعيد بناء منهجيات التدريب والتأهيل لتتلاءم بالكامل مع الاحتياجات الفسيولوجية والبدنية للاعبات الجولف، بهدف تحقيق نتائج مستدامة تعكس واقعهن وتدعم تطورهن.”

ورغم تركيزه على جولة السيدات الأوروبية، يمتد أثر معهد الأداء إلى ما هو أبعد من ساحات المنافسة، عبر خلق فرص نوعية وتوسيع آفاق التطور المهني للسيدات في القطاع الرياضي، فمن خلال برامج الزمالة المتخصصة، يُمكّن المعهد الكفاءات النسائية العاملة في مجالات الطب الرياضي، والعلاج الفيزيائي، والتأهيل، من اكتساب خبرات عملية داخل بيئة احترافية تُجسّد أعلى معايير النخبة.

وأكد غلوفر على التزام المعهد بتوسيع دائرة التمكين، موضحاً: “نحرص على فتح المجال أمام الكفاءات النسائية في القطاع الطبي الرياضي، ليس فقط داخل الملعب بل أيضاً في الكواليس حيث يوفر المعهد منصات حقيقية للنمو المهني سواء للاعبات أو للمتخصصات اللواتي يشكّلن جزءاً أساسياً من منظومة النجاح.”

ومع اقتراب ختام موسم 2025 من سلسلة بطولات PIF العالمية في الصين، يُشكّل حضور معهد الأداء في بطولة أرامكو – الصين تتويجاً لجهود نوعية استمرت على مدار عامين، ومساراً متقدماً يعكس التحوّل النوعي في رياضة الجولف النسائية، إذ يُجسّد هذا الحضور المتكامل ثمرة شراكات استراتيجية مؤثرة، أبرزها التعاون مع R&A وجولف السعودية، اللذان يواصلان دفع مسيرة التطوير والتمكين، وتقديم نموذج رعاية متكامل يرتقي بتجربة اللاعبات داخل وخارج الملعب.

واختتم داني غلوفر حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن: “ما تحقق حتى الآن مدعاة للفخر، لكن الأهم أننا نرسي معايير جديدة للمستقبل خصوصاً وأن معهد الأداء يُثبت أن الاستثمار الحقيقي في رياضة السيدات يأتي بنتائج ملموسة تتحدث عن نفسها.”