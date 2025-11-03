مدرب الاتحاد: مواجهة الشارقة تمثل أهمية خاصة.. ونسعى لإسعاد جمهورنا

البلاد (جدة)
شدّد مدرب فريق الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على أهمية المواجهة المرتقبة غدًا أمام الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكّدًا تطلّعه لحضور الجماهير ومؤازرتها للفريق في هذه المرحلة الحاسمة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء إلى أن المواجهة تحمل طابعًا خاصًا للفريق، مبينًا أن الدعم الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، في وقت أبدى فيه رغبته في إسعاد جماهير النادي التي تنتظر الانتصارات في مختلف الألعاب.
وتطرّق المدرب البرتغالي إلى المواجهة السابقة، موضحًا أن الإستراتيجية لم تكن موفقة، وأن التبديلات أحدثت الفارق في مجريات المباراة، مع تحمّله الكامل لمسؤولية القرارات الفنية، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من العودة رغم الخسارة السابقة بأربعة أهداف.
وبيّن أن اختياراته الفنية قد تبدو صادمة للبعض، لكنها تستند إلى تقييم فني شامل طوال الأسبوع التدريبي، لتحديد العناصر الأنسب لطبيعة كل خصم، حتى إن تطلب الأمر إشراك لاعبين في مراكز مختلفة.
وأشار إلى أن اللاعب بيرغوين يعد من العناصر المهمة في الفريق، وأن ما يتم تداوله إعلاميًا حول وضعه غير دقيق، موضحًا أن اللاعب يلتزم بالحضور والمشاركة في المعسكرات والمباريات كافة، وقد يظهر في مواجهة الشارقة المقبلة.
من جانبه شدّد لاعب الفريق حسام عوار على أهمية حصد النقاط الثلاث في اللقاء، عادًا أن اللعب على أرض الاتحاد وأمام جماهيره يشكّل دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز.
وأوضح أن البطاقات الحمراء التي حصل عليها الفريق في بعض المباريات السابقة أثرت في الأداء، مبينًا أن التركيز يجب أن يكون على أسلوب اللعب وتنظيم الفريق داخل الملعب أكثر من الالتفات لتلك الحالات التحكيمية.