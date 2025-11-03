عقب تحقيقها 5 كؤوس في “الأولمبية”.. الهجن السعودية في الصدارة

هاني البشر (الرياض)

واصلت الهجن السعودية، تصدرها لقائمة كؤوس بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2025، وقائمة أبطال أشواط النسخة الخامسة، بعد إضافة كأسين، وعدد 8 أشواط، وذلك عقب ختام اليوم الثالث من البطولة، والمخصص لفئة “الجذاع” والمقامة منافساتها على أرض ميدان رماح لسباقات الهجن، لتصل لـ 5 كؤوس ولقب 45 شوطاً.

وخطفت المطية “إنجاز” لمالكها مفلح حمود البلوي لقب الشوط الثالث وكأس اللجنة الأولمبية (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 9:26.482 دقيقة، فيما حققت المطية “براق” لمالكها إبراهيم مشعان آل عامر لقب الشوط الرابع وكأس اللجنة الأولمبية (قعدان ـ عام)، بتوقيت بلغ 9:32.586 دقيقة، وذهبت كؤوس الأولمبية السعودية (بكار ـ مفتوح)، و(قعدان ـ مفتوح) للهجن القطرية.

وتصدرت الهجن السعودية القائمة حتى اليوم الثالث بـ 5 كؤوس سعودية، 4 كؤوس قطرية، و3 كؤوس إماراتية، حيث توج ملاك الهجن أبطال اليوم الثالث في البطولة، سعادة الأستاذ محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

ونجحت المطية “الدوحة” لهجن أم الزبار القطرية في خطف التوقيت الأفضل خلال منافسات فئة “الجذاع”، عقب فوزها بلقب الشوط الأول (بكار ـ مفتوح) خلال ‏أشواط الفترة المسائية بتوقيت بلغ 9:23.867 دقيقة.



‏وأقيم في اليوم الثاني من البطولة 24 شوطاً مخصصة لفئة “الجذاع”، قطعت من خلالها المطايا المشاركة مسافة 144 كم، مسافة كل شوط 6 كم، حققت فيها الهجن السعودية لقب 11شوطاً، الإمارات 10 أشواط، وقطر 3 أشواط.

من جهتها، تنطلق غداً (الثلاثاء) منافسات فئة “الثنايا”، الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في البطولة، بـ 14 شوطاً، ومسافة كل شوط “8 كلم”، تقطع المطايا المشاركة 112 كم.

وخصَّص الاتحاد السعودي جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

ويسعى الاتحاد برئاسة الأمير فهد بن جلوي إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة إلى معايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك، وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.