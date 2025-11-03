عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

البلاد (القدس المحتلة)

اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمس (الأحد)، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال، خلال عمليات دهم واسعة لمدن وبلدات الضفة الغربية، تركزت في مدن قلقيلية وجنين ونابلس وبيت لحم، تزامن ذلك مع اعتداء المستوطنين على مدرسة في مدينة طوباس، وتخريب محتوياتها.