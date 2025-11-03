سمو وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة

واس (إسطنبول)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة إسطنبول اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن غزة, الذي تستضيفه الجمهورية التركية، وبمشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث مجريات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، ومتابعة تنفيذ اتفاق مبادرة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تبع ذلك في إعلان شرم الشيخ، إضافة إلى استعراض آخر مخرجات الاجتماع التنسيقي للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين, الذي عقد مؤخرًا في الرياض، والجهود المشتركة لتنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية، والتأكيد على مواصلة بذل الجهود كافة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.
حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م