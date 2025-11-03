جاهزية القرية الرياضية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

هاني البشر (الرياض)

“بدأت قرية الرياضيين استقبال الوفود المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ٢٠٢٥ التي تحتضنها الرياض خلال الفترة من ٧ إلى ٢١ نوفمبر الجاري بمشاركة ٣ آلاف رياضي من ٥٧ دولة يتنافسون في ٢٣ لعبة.

وتحتوي القرية الواقعة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على نحو 1200 غرفة، موزعة بين الفردية والثنائية والثلاثية، مراعية تلبية احتياجات جميع الرياضيين، بما في ذلك المشاركون البارالمبيون.

وتتميز القرية بمطعم خاص بالوفود الرياضية، يوفر أطباق من مختلف مطابخ العالم، ويتسع إلى أكثر من ٤ آلاف شخص في الوقت ذاته.

كما يتوفر فيها مركز تدريب متكاملا يغطي كافة الألعاب، على بعد خمس دقائق سيرا على الأقام من مقر سكن الوفود، إضافة إلى مكاتب إدارية وغرف اجتماعات ومنشآت طبية حديثة، ومراكز خدمية تعمل على مدار الساعة.”