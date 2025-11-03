تجويد الخدمة وتحسين تجربة المسافر.. 5 مطارات سعودية تتصدر الأداء لشهر سبتمبر

البلاد (الرياض)

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر سبتمبر 2025م، وفقًا لـ11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء؛ تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية؛ التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار القيصومة الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82،% حيث تفوق مطار الملك خالد الدولي بالرياض على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في نسب تحقيق المعايير.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء؛ أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، إضافة إلى معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى؛ وفق أفضل الممارسات العالمية.