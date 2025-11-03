بينهم قائد لواء بارز.. انتشال جثث 3 إسرائيليين

البلاد (غزة)

كشفت مصادر في حركة حماس عن انتشال ثلاث جثث لرهائن إسرائيليين في قطاع غزة، من بينها جثة العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، الذي فُقد أثره خلال معارك شرق خان يونس.

عملية الانتشال تمت أمس (الأحد) في المناطق الشرقية من خان يونس، حيث لا تزال فرق البحث التابعة لحماس تعمل في ظروف ميدانية معقدة نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لتسلّم الجثث التي عُثر عليها، في إطار الجهود الجارية لإغلاق ملف الرهائن ضمن اتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من إعلان تل أبيب أن الجثث الثلاث التي تسلّمتها من حماس يوم الجمعة لا تعود لأسرى إسرائيليين، وهو ما أكدته نتائج الفحص الطبي الشرعي في إسرائيل.

وكانت كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس – أوضحت أنها عرضت تسليم”عينات من جثامين مجهولة الهوية” لقطع الطريق على الاتهامات الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ الاتفاق، مشددة على استعدادها لمواصلة استخراج الجثث في المناطق الواقعة داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، في إطار التفاهمات الخاصة بملف الأسرى.

يُذكر أن الحركة أعادت حتى الآن جثث 17 أسيراً من أصل 28 كانت تحتجزهم، بينهم 15 إسرائيلياً وتايلاندي ونيبالي، بينما لا تزال جثث عشرة إسرائيليين وجندي واحد قُتل في حرب 2014 داخل القطاع.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع برعاية أمريكية، على أن تعيد إسرائيل جثث 15 فلسطينياً مقابل كل جثة إسرائيلي تستلمها حماس، ليصل إجمالي عدد الجثث الفلسطينية المقرر تسليمها إلى 225 جثة، في إطار عملية إنسانية؛ تهدف إلى إغلاق أحد أكثر الملفات حساسية في الحرب.