الرياضة

“برونزية” عالمية للمنتخب السعودي للمبارزة

صحيفة البلاد       13 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       3 نوفمبر 2025

هاني البشر (الرياض)
حقق المنتخب السعودي للمبارزة، انجازا تاريخيا، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم (سلاح الإبيه) تحت 20 عامًا للرجال، التي اختتمت منافساتها اليوم في السلفادور، ليكرر بذلك إنجازه التاريخي للمرة الثانية بعد أن نال الميدالية ذاتها في نيجيريا عام 2024.

مثّل المنتخب السعودي الرباعي حسن عابد، علي الفزيع، أحمد هزازي، ويوسف البنعلي، تحت إشراف المدرب الفرنسي هوغ أوبري، حيث تجاوز الأخضر منتخب كولومبيا في دور الـ16، وتايبيه في ربع النهائي، قبل أن يخسر من كندا في نصف النهائي، ليعود محققًا الفوز على المكسيك بنتيجة (45-24) وينتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية.


وأكد واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تشهدها الرياضة السعودية بدعم القيادة الرشيدة واهتمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيرًا إلى أن تصنيف المنتخب السعودي سيقفز إلى المراكز الأولى عالميًا بعد هذا المنجز.

وأضاف آل حسن: “نولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات السنية، وفقا لأهداف الاتحاد المتزامنة مع استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كونها القاعدة الأساسية لصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع راية الوطن في الاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية 2034 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

