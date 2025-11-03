المفتي يستقبل عبدالعزيز بن سطام

البلاد (الرياض)

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض أمس (الأحد)، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وهنأ سموه سماحته بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا للبحوث العلمية والإفتاء، سائلًا الله- تعالى- له مزيدًا من التوفيق.

حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب سماحته الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.