القيادة تهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده

الأولىالقيادة تهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 3 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.