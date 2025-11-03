القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والرقي.