البطاقات الملونة صداع “يؤرق” كونسيساو

محمد بن نافع (جدة)

لا يزال الفريق الاتحادي يعاني من كثرة الحصول على البطاقات الملونة في مشاركاته في البطولات المختلفة هذا الموسم ما بين”دوري روشن للمحترفين”، ودوري النخبة الآسيوي، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريق الاتحادي تحصل على (19) بطاقة صفراء، وهو الرقم الأعلى حتى الآن في دوري روشن بعد مرور (7) جولات فقط، بالإضافة لحصول لاعبيه على (5) بطاقات حمراء؛ منها ” بطاقتان ” حمراوان في الدوري، ومثلها في دوري النخبة الآسيوي، وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ما أثر على نتائج الفريق بطريقة أو بأخرى.

وهذا يعني أن هناك عملا كبيرا ينتظر المدرب البرتغالي كونسيساو، الذي قدم نفسه بشكل جيد في المباريات القليلة، التي قاد فيها كتيبة النمور خلفا للفرنسي المُقال لوران بلان.

ومن المتوقع أن يعمل كونسيساو على تصفية ذهن اللاعبين قبل المباريات المنتظرة، بالإضافة لتنظيم وترابط صفوف فريقه تكتيكياً لتلافي أخطاء اللاعبين، وزيادة نسبة الإيجابية في اختيار القرارات داخل الملعب.