ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض|غدًا انطلاق منافسات الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات

13 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       3 نوفمبر 2025

هاني البشر (الرياض)

تتواصل الاستعدادات في العاصمة السعودية لانطلاق يومٍ مزدوج من الإثارة ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب

التضامن الإسلامي – الرياض 2025، إذ تشهد غدًا الثلاثاء 4 نوفمبر انطلاق منافسات كرة القدم للصالات والكرة الطائرة

للسيدات في أول أيام البرنامج الرياضي، بمشاركة منتخبات تمثل نخبة الدول الإسلامية، وتستمر المنافسات حتى 13

نوفمبر.

