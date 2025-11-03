ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض|غدًا انطلاق منافسات الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات

الرياضةألعاب التضامن الإسلامي بالرياض|غدًا انطلاق منافسات الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 3 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق هاني البشر (الرياض) تتواصل الاستعدادات في العاصمة السعودية لانطلاق يومٍ مزدوج من الإثارة ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، إذ تشهد غدًا الثلاثاء 4 نوفمبر انطلاق منافسات كرة القدم للصالات والكرة الطائرة للسيدات في أول أيام البرنامج الرياضي، بمشاركة منتخبات تمثل نخبة الدول الإسلامية، وتستمر المنافسات حتى 13 نوفمبر.