4 سباقات جسدت روح المنافسة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بالرياض

البلاد (الرياض)
أبرزت بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، التي استضافتها المملكة في العاصمة الرياض، روح التحدي من خلال أربع سباقات هي: تسلق السلم، و100 متر، والتتابع 400 متر، وسباق المكافحة، التي شكلت لوحةً فنية متكاملة لمهارات رجال وسيدات فرق الإطفاء من مختلف دول العالم.
وشهدت البطولة مشاركة 22 دولة تنافست في أجواء من الانضباط والمهارة العالية، إذ عكست السباقات الأربع طبيعة العمل الميداني لرجال الإطفاء، ومهاراتهم في السرعة والدقة والتعاون الجماعي، وسط تنظيم احترافي يعكس قدرة المملكة على استضافة وتنظيم البطولات العالمية بأعلى المعايير.