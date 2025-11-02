هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق نماذج ومعايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب المنتهية بمؤهل

البلاد (الرياض)
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نماذج ومعايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب المنتهية بمؤهل؛ الذي يهدف إلى الإسهام في رفع جودة برامج منشآت التدريب والمخرجات التدريبية في قطاع التدريب.
وشارك في إعداد ومراجعة النموذج والمعايير أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى عددٍ من الجامعات وأكاديميات التدريب الحكومية.
وينفذ الاعتماد البرامجي من خلال عملية تقويم شاملة لجودة البرامج التدريبية، بما يضمن توافقها مع المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل، ويمثل امتدادًا للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب.
وتشتمل معايير الاعتماد البرامجي على 4 معايير أساسية و(21) معيارًا فرعيًّا، تغطي جوانب جودة تصميم وتنفيذ ومخرجات البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل، والمقدمة من قبل المنشآت التدريبية الحكومية والخاصة.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًّا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت حملة تعريفية توعوية عن البرنامج الوطني لتقويم التدريب، تحت مسمى #نجو_جودة_التدريب، بالتوعية بالبرنامج، وزيادة الوعي حول النماذج والمعايير، ورفع ودعم ثقافة جودة التعليم والتدريب في المملكة.