هجمات متبادلة وتصعيد أمريكي يلوح في الأفق.. حرب الطاقة تشتعل بين موسكو وكييف

البلاد (كييف، موسكو)

اشتعلت مجدداً جبهة الحرب الطاقية بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الطرفين تنفيذ ضربات على منشآت النفط والغاز، في وقت تتسارع فيه التطورات العسكرية والسياسية بعد موافقة البنتاغون المبدئية على تزويد كييف بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى، وسط تحذيرات روسية من “عواقب كارثية”.

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس (السبت): إن قواتها نفذت هجوماً أدى إلى تعطّل خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية في منطقة موسكو، مشيرة إلى أن العملية استهدفت أنابيب تنقل البنزين ووقود الطائرات للجيش الروسي. وفي المقابل، أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن هجوماً روسياً ليلياً أصاب موقعاً لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا، ما تسبب في اندلاع حريق واسع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 98 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة، بينها 11 مسيّرة تم اعتراضها في أجواء العاصمة موسكو، مؤكدة أن الهجمات الأوكرانية تكثّفت خلال الأيام الماضية.

تأتي هذه التطورات فيما دانت وزارة الخارجية الأوكرانية ما وصفته بـ”ضربات روسية موجهة” ضد محطات كهرباء فرعية تغذي محطات الطاقة النووية في البلاد، معتبرة أن استهداف هذه المنشآت يمثل”إرهاباً نووياً” وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار بمحطات فرعية قريبة من محطتي خميلنيتسكي وجنوب أوكرانيا، ما تسبب بانقطاع التيار عن خطوط الكهرباء الخارجية، في حين اضطرت محطة ريفني النووية إلى خفض إنتاجها في مفاعلين من أصل أربعة. وحذرت الوكالة من المخاطر المستمرة على السلامة النووية، في ظل تكرار الحوادث العسكرية قرب تلك المواقع الحساسة.

في الأثناء، أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منحت موافقة مبدئية لتزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى، مشيرة إلى أن القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ووفقاً للتقرير، فإن الصواريخ المقترحة ستمنح كييف قدرة هجومية جديدة؛ تتيح لها استهداف مواقع إستراتيجية داخل العمق الروسي، في حال تم تمرير الصفقة. غير أن الرئيس ترمب أبدى تردداً واضحاً في المضي قدماً، مفضلاً التركيز على إنهاء الصراع بدلاً من تصعيده، فيما حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي تزويد لأوكرانيا بصواريخ توماهوك”سيُعدّ تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع”.