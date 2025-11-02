نخبة آسيا| الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة الغرافة

الرياضةنخبة آسيا| الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة الغرافة صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 2 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق محمد الجليحي (الرياض) ضربت الإصابات فريق الهلال؛ حيث أعلن النادي عن غياب الصربي سافيتش، والأورجوياني نونيز، عن مواجهة الغرافة القطري اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ يكمل اللاعبان برنامجيهما التأهيليين في العيادة الطبية. كما يغيب المدافعان حسان تمبكتي وعلي البليهي لإصابتهما بالإنفلونزا؛ فلم يرافقا البعثة إلى قطر، على متن الطائرة الخاصة بالفريق، التي تم تدشينها رسميًا هذا الأسبوع. ويسعى الإيطالي المدرب إنزاغي إلى اغتنام نقاط الغرافة وتأكيد صدارته لدوري أبطال آسيا.