ممثل الاتحاد الدولي للفروسية: قضينا في الرياض لحظات لا تنسى

هاني البشر (الرياض)

أكد الإماراتي خليل إبراهيم ممثل الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) في جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، أن الاتحاد السعودي للفروسية حقق العلامة الكاملة والرضى عقب نجاح الجولة الختامية التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي، وأختتمت اليوم السبت على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، وقال “قضينا في الرياض لحظات لا تنسى”.

وأشاد ممثل الاتحاد الدولي للفروسية بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مدرجات البطولة والفعاليات المصاحبة، وقال “ساهمت في جمالية الجولة الختامية، وكان حضورهم وتفاعلهم محل وتقدير المشاركين من منافسين والقادمين من خارج السعودية وحولت المنافسات إلى لحظات تاريخية للفرسان المشاركين، مازاد من جمالية جولة الرياض الختامية الكوادر السعودية التي عملت في جميع اللجان وكانت من أسرار نجاح الاستضافة”.

وأضاف “السعودية أصبحت محطة من محطات رياضة قفز الحواجز بعد التألق والنجاح المبهر في استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض2024، سلسلة جولات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، وبطولة “قفز السعودية” الدولية وبطولات أخرى، دائماً منشات والمرافق ممتازة ومواقع إقامتها الرائعة مثل الموقع الحالي مقابل مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، ليست مجاملة السعودية تغرد خارج السرب في الاستضافات والدعم الحكومي واضح وسر من أسرار النجاحات الكبيرة، بالفعل النهائيات في الرياض دائمًا لحظة فاصلة في استضافات بطولات قفز الحواجز، يتلخص كل شيء في الدقة والاتساق والشجاعة”.

وامتدح خليل إبراهيم الحضور الإعلامي المحلي والتغطية المميزة عبر جميع قنوات التواصل المرئية والمقروة والحملة الإعلانية للجولة، وقال “كان التفاعل ممتاز جداً، ومميز وملفت، محبة السعوديين لهذه الرياضة ليست وليدة اليوم، هي رياضة الاباء والأجداد هنا، فلا غرابة هذا التفاعل الكبير”.

وعن جودة المشاركة، قال خليل إبراهيم “من يتواجد في هذه الجولة نخبة فرسان العالم وبافضل الجياد، لا سيما أن بطولة لونجين العالمية من أهم ثلاث بطولات على مستوى العالم في رياضة قفز الحواجز”.

وختم ممثل الاتحاد الدولي للفروسية شكره للاتحاد السعودي للفروسية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال “هذا الأمر ليس بغريب على السعوديين، فشكراً لهم دائماً وأبداً، وسنعود قريباً في حدث رياضي كبير لهذا البلد الكبير”.