مقتل عنصر من «الرضوان» في جنوب لبنان

البلاد (بيروت)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (السبت)، تنفيذ عملية دقيقة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل عنصر بارز من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، في أحدث حلقات التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي: إن القوات الإسرائيلية قضت على إرهابي من قوة الرضوان، كان متورطاً في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، ويعمل على إعادة ترميم البنية التحتية العسكرية للتنظيم في الجنوب، معتبراً أن أفعاله شكّلت “تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل ومواطنيها”.

وأشار البيان إلى أن النشاط المتزايد لعناصر حزب الله في المنطقة الحدودية “يُعد خرقاً واضحاً للتفاهمات القائمة بين الجانبين منذ حرب عام 2006″، مؤكداً أن الجيش سيواصل “إزالة أي تهديد يستهدف أمن إسرائيل وسلامة سكانها”.

وتُعد وحدة الرضوان من أبرز تشكيلات النخبة في حزب الله، وتوصف بأنها قوة هجومية خاصة تُكلَّف بمهام توغل وعمليات نوعية قرب الحدود، وتعتبرها إسرائيل الخطر التكتيكي الأكبر على جبهتها الشمالية.

وفي بيروت، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجّه، في وقت سابق هذا الأسبوع، الجيش اللبناني للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب، في ظل استمرار التوتر الميداني وتبادل القصف بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.