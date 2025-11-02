متطلبات صارمة للمركبات ذاتية القيادة

البلاد (الرياض )

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، التي تتضمن مجموعة من المتطلبات الخاصة بالتصنيع والتشغيل والرقابة والجودة؛ من أجل تحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضِمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي، وتبنّي أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.

وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى، التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة. وألزمت اللائحة المصنعين والمستوردين والموزعين بعدة مسؤوليات؛ منها إثبات المطابقة الفنية، والاحتفاظ بالملف الفني لمدة 10 سنوات، وتوفير بيانات المنتج باللغة العربية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف المخاطر. كما يجب على جميع المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بعدم وضع أو عرض أي منتج في السوق؛ ما لم يكن مطابقًا لمتطلبات هذه اللائحة، والتعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة عند الطلب، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن المنتج غير مطابق، أو قد يشكل خطراً، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.