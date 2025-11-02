في اجتماع مجلس «وزراء العرب» .. المشيطي: حماية البيئة ركيزة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة

البلاد(الرياض)

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن التحولات البيئية والاقتصادية العالمية تفرض التعامل مع البيئة كفرصة تنموية، مشددًا على أن حماية البيئة أصبحت ركيزة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومتوازنة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية الشاملة.

وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في موريتانيا، إلى التزام المملكة بالعمل العربي المشترك لحماية البيئة، موضحًا أن حماية الموارد الطبيعية، باتت محورًا رئيسيًا في بناء اقتصادات قادرة على النمو والتوازن.

واستعرض جهود المملكة في هذا المجال، ومنها تضاعف مساحة المناطق المحمية لتتجاوز 18% من مساحة المملكة، مع استهداف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وإطلاق مبادرة السعودية الخضراء؛ لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، واعتماد نظام إدارة النفايات الجديد، الذي يستهدف إعادة تدوير 90% منها.

وأكد أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) عام 2024 شكّلت محطة محورية في دعم الجهود الدولية، حيث أطلقت المملكة خلاله مبادرات نوعية مثل شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف، ومبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية.