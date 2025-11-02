فهد بن جلوي يتوج أبطال”جولة الرياض الختامية” لقفز الحواجز

هاني البشر (الرياض)

توج سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، وبحضور سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، أبطال المراكز الأولى في جولة الرياض الختامية وجولات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، وذلك في ختام البطولة اليوم السبت على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبد الله المالي “كافد”.



ونجحت الفارسة الألمانية يانا فارجرز في خطف لقب جولة الرياض الختامية عقب انهائها الشوط الحاسم بزمن وقدره 41.71 ثانية، فيما حل الفارس الإيرلندي دينيس لينش والمصنف الـ 34 عالمياً في المركز الثاني بزمن وقدره 43.66 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس البلجيكي غيليس توماس بتوقيت بلغ 43.99 ثانية.

كما توج الفارس البلجيكي غيليس توماس وجولات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز عقب حصده 287 نقطة، وحل ثانياً الفارس الهولندي هاري سمولدرز (246 نقطة)، وجاء ثالثاً الفارس الدنكاركي أندرياس شو (221 نقطة).



من جهته، خطف الفارس السعودي عبد الله الشربتلي لقب نهائي الفئة المتوسطة لفئة الخمس نجوم (1.45 متر)، بتوقيت بلغ 53.08 ثانية متقدماً على الفارس الألماني بيتر ديفوس بفارق 0.48 ثانية، فيما جاء الفارس السويدي المخضرم هنريك فون إيكيرمان ثالثاً بتوقيت بلغ 53.81 ثانية.

وكانت منافسات “فئة النجمتين” قد افتتح بها اليوم الأخير، حيث توج الفارس الفرنسي باسيل روبيو بلقب نهائي الفئة المتوسطة (ارتفاع 1.30 متر) بتوقيت بلغ 38.75 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي عبد الله إبراهيم (38.91 ثانية)، فيما جاء ثالثاً الفارس القطري غانم القاضي (42.45 ثانية).

وفي الشوط الثاني، خطف الفارس السعودي وليد الغامدي لقب الشوط الكبير (ارتفاع 1.40 متر) بتوقيت بلغ 60.04 ثانية، وحل ثانياً الفارس القطري غانم القاضي (63.79 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس السعودي عبد الله الشربتلي (64.37 ثانية).

وشهدت جولة الرياض الختامية، والتي أنطلقت منافساتها الخميس الماضي مشاركة 40 فارس وفارسة من 19 دولة، و17 فريق في دوري الأبطال العالمي، وبلغت جوائز الجولة 10.5 مليون يورو.