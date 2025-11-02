ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”.. وزارة الإعلام تدشّن فعاليات مبادرة “انسجام عالمي 2” في حديقة السويدي

البلاد (الرياض)
دشّنت وزارة الإعلام مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “انسجام عالمي 2” إحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة” لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستهلت الوزارة أولى فعاليات المبادرة بافتتاح أسبوع الثقافة الهندية في حديقة السويدي بمدينة الرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، الذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري؛ ليعقبه تنظيم سلسلة من الأسابيع الثقافية التي تحتفي بـ 14 ثقافة عالمية تمثل التنوع الثقافي للمقيمين في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 فنان من مختلف الجنسيات.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، وتتضمن حياتهم المهنية والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية، ومساهمتهم في اقتصاد المملكة، وقصصًا من نجاحاتهم، إضافةً لتنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة، وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في مدن المملكة.
ويقدّم أسبوع الثقافة الهندية، للزوّار تجربة ثقافية ثرية تمزج بين الفنون الشعبية والعروض التراثية والموسيقى والأزياء والمأكولات التقليدية، إلى جانب العديد من الفعاليات المخصصة للأطفال.
ودعت الوزارة المقيمين في المملكة من الجالية الهندية ومختلف الجاليات إلى زيارة الفعالية المقامة بحديقة السويدي، مشيرةً إلى أن المبادرة تُعد نافذة حضارية متجددة تعكس مكانة المملكة كجسر للتواصل بين الشعوب ومركزٍ للإبداع الثقافي العالمي.
يُذكر أن أسبوع الثقافة الهندية يقدّم مجموعة من الفعاليات التي تعكس عمق التراث الهندي وتنوعه، ويتضمن عروضًا فنية تقليدية وتراثية، إلى جانب ورش للحرف اليدوية، وفنون النقش بالحناء التي تشتهر بها الثقافة الهندية وغيرها من التجارب.
