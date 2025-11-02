السياسة

سمو وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية بريطانيا

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       2 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم (الأحد)، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *