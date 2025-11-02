ذهبيتان وبرونزية للمنتخب السعودي في كأس آسيا للتجديف الكلاسيكي 2025

البلاد (الرياض)
اختتم المنتخب السعودي للتجديف مشاركته في كأس آسيا الثاني للتجديف الكلاسيكي 2025، بتحقيق ثلاث ميداليات آسيوية بواقع ذهبيتين وبرونزية، في ختام موسم حافلٍ بالإنجازات والمشاركات النوعية على مستوى القارة.
وحقق اللاعب حسن قادري الميدالية الذهبية في سباق الفردي (M1x) لمسافة (1000)م، وأحرز قادري مع زميله فيصل غراب الميدالية الذهبية في سباق الزوجي (M2x) للمسافة ذاتها، ونال غراب الميدالية البرونزية في سباق الفردي (M1x) لمسافة (1000)م.
وشهدت البطولة التي استضافتها مدينة شانغراو الصينية منافسة قوية بين نخبة من المنتخبات الآسيوية، إذ نجح المنتخب السعودي في تقديم مستويات مميزة عكست تطور قدراته الفنية وجاهزيته البدنية، لينهي مشاركته بثلاث ميداليات تؤكد المسار التصاعدي لرياضة التجديف في المملكة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا، أن عام 2025 يمثل محطة مفصلية في مسيرة الاتحاد، مبينًا أن ما تحقق من إنجازات يأتي ثمرة للعمل الإستراتيجي الذي بدأ قبل أعوام في إعداد المنتخبات الوطنية وبناء قاعدة من الرياضيين القادرين على المنافسة قاريًّا ودوليًّا.
وأوضح أن المملكة نجحت خلال هذا العام في تحقيق ميداليات في مختلف بطولات القارة، من التجديف داخل الصالات إلى التجديف الساحلي الشاطئي السريع، وصولًا إلى كأس آسيا للتجديف الكلاسيكي، مما يؤكد المكانة المتنامية لرياضة التجديف السعودية على الساحة الآسيوية.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس نضوج العمل المؤسسي داخل الاتحاد، واستمرارية البرامج الفنية والتكامل بين فرق العمل في المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الاتحاد ينظر لما تحقق كبداية جديدة نحو مستقبلٍ أكثر طموحًا، خاصة مع استعداد المنتخب لخوض بطولة العالم للتجديف الشاطئي السريع خلال شهر نوفمبر المقبل.