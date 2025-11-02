دعم الشعوب لتخفيف المعاناة.. توزيع حقائب مدرسية وسلال غذائية بعدة دول

البلاد (عواصم)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.555 حقيبة وزيًا مدرسيًا في ثلاث مدارس بمديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، ضمن مشروع تعزيز العملية التعليمية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن للعام الدراسي 2025–2026م.

ويهدف المشروع إلى توفير مستلزمات التربية الرياضية والطاولات والكراسي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفصول في المدارس المستهدفة، يستفيد منه 6.833 فردًا بشكل مباشر و16.000 فرد بشكل غير مباشر.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1.340 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة في محلية سنجة بولاية سنار في السودان، استفاد منها 11.586 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م. كما وزّع المركز 3.630 سلة غذائية في مناطق شهيد بينزير آباد، ودادو، وجامشورو، وسكر بإقليم السند، ومنطقة رحيم يارخان بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 25.524 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

ووزع مركز الملك سلمان 362 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها 2,172 فردًا من الأفغان العائدين من إيران إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة للتخفيف من معاناتها، ومساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.