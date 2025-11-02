حصدت جائزة المستقبل لمهنة المراجعة.. فوز تاريخي للسعودية برئاسة «الإنتوساي»

البلاد (شرم الشيخ)

تُوجت السعودية بريادة جديدة في مجال المراجعة والمحاسبة، بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والعشرين في شرم الشيخ، لتتولى الرئاسة رسميًا عام 2031 لمدة ثلاث سنوات.

ويمثل هذا الفوز- الذي حققه الديوان العام للمحاسبة- إنجازًا عالميًا يعكس الثقة الدولية في المملكة، ودورها البارز في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري، أن الدعم الكبير من القيادة مكّن الديوان من تحقيق تحولات نوعية، عززت استقلاله المؤسسي وتطوره التقني والبشري، مشيرًا إلى أن المملكة ستستضيف أكثر من 195 دولة في الرياض؛ لتقود مستقبل المراجعة المالية العالمي. ويُعد هذا المنصب تتويجًا لمسيرة حافلة، بدأت منذ انضمام المملكة إلى “الإنتوساي” عام 1977، وتخللها رئاستها للمنظمات الإقليمية الأرابوساي والآسوساي، وقيادتها مبادرات لبناء القدرات المهنية في الدول النامية. كما فاز الديوان بـ”جائزة المستقبل” المقدمة من الإنتوساي، وهي أرفع جوائزها؛ تقديرًا لابتكاراته وجهوده المؤثرة في تطوير مهنة المراجعة عالميًا. واستند الفوز إلى إنجازات الديوان في التحول الرقمي من خلال منصة”شامل”، واعتماد منهجيات مراجعة متوافقة مع المعايير الدولية (ISSAIs)، إلى جانب برامجه المتقدمة لبناء الكفاءات المهنية.

وبهذه الإنجازات المزدوجة، تؤكد المملكة مكانتها الريادية عالميًا في ترسيخ الشفافية، وتعزيز الحوكمة المالية؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.