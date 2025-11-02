تسري أحكام اللوائح بعد 90 يوماً.. ضوابط جديدة لتراخيص الهيئات الثقافية

البلاد (الرياض)

وافق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالمملكة، وهي هيئات:”فنون العمارة والتصميم”، و”الفنون البصرية”، و”فنون الطهي”، و”الموسيقى”، و”الأفلام”، و”الأدب والنشر والترجمة”، و”المتاحف”، و”التراث”، و”الأزياء”، و”المكتبات”، و”المسرح والفنون الأدائية”، على أن تسري أحكام اللوائح بعد 90 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وتهدف اللوائح الجديدة لهذه الهيئات، إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف عليها؛ حيث تسري أحكام كل لائحة على ممارسي الأنشطة المرتبطة بأي من الهيئات الثقافية، على أن يحق لكل هيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء التراخيص ذات الصلة، مع التأكيد على أنه يُشترط لممارسة أي من هذه الأنشطة الحصول على التراخيص مُسبقاً.

وتتولّى كل هيئة إعداد قواعد التراخيص، ورفعها للوزارة لإقرارها، ودراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد الترخيص بحسب اختصاصها والبت فيها، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حدود ما تقتضيه قواعد الترخيص.

فيما يلتزم المرخص له بعدم ممارسة الأنشطة غير المنصوص عليها في الأنشطة وفئات وأنواع الترخيص واللوائح السارية في المملكة، ومراعاة الأنظمة المرعية؛ مثل حماية الملكية الفكرية.