انطلاق منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025

هاني البشر (الرياض)

انطلقت السبت منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تحتضنها المملكة للمرة الثانية على التوالي في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

ووسط حضورٍ جماهيري لافت ومتابعة إعلامية واسعة، شهد اليوم الأول من البطولة منافسات قوية، بمشاركة نخبة من نجمات التنس العالميات، حيث تغلبت البولندية إيغا شفيونتيك على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين، لتسجّل بداية قوية في مشوارها بالبطولة، فيما انتصرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون مقابل، ضمن منافسات فئة الفردي في مجموعة “سيرينا ويليامز”.

وفي مواجهات فئة الزوجي، تمكنت الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني من تحقيق الفوز على الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس؛ بواقع مجموعتين دون رد، كما انتصرت التايوانية هسيه سي- واللاتفية يلينا أوستابينكو على البجليكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون مقابل، ضمن منافسات مجموعة “مارتينا نافراتيلوفا”.

وتتجدد الإثارة اليوم الأحد في نهائيات رابطة محترفات التنس بالعاصمة الرياض، مع إقامة مباريات قوية ضمن مجموعة “ستيفاني غراف”؛ إذ تلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا بالإيطالية جاسمين باوليني، وتلعب الأمريكية كوكو غوف أمام مواطنتها جيسيكا بيغولا، فيما ستشهد مواجهات فئة الزوجي ضمن مجموعة “ليزل هوبر” مباراتين، تجمع الأولى الكندية غابرييلا دابروسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف، ضد الروسيتين ميرا أندريفا وديانا شنايدر، على أن تكون المواجهة الثانية بين التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند أمام البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية يميا بابوش.

يذكر أن بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025م، تندرج ضمن حزمة من الفعاليات الرياضية العالمية في المملكة العربية السعودية، ضمن سعيها الدائم لتكون وجهة مفضلة للرياضة والرياضيين، واستقبال الجماهير من أنحاء العالم كافة.