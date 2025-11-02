انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني

البلاد (الرياض)
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العلمي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، تحت شعار “استضافة الأحداث الرياضية”، الذي يعّد الأول من نوعه إقليميًا وعربيًا، حيث يركز على أهم القضايا الرياضية الحيوية وتسليط الضوء، على أهم الفرص والاستعدادات التي تقوم بها الدول المستضيفة للأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
وأكَّد رئيس جامعة الملك سعود المكلَّف الدكتور علي بن محمد مسملي، أن المؤتمر والمعرض المصاحب له، يأتي استمرارًا لجهودِ الجامعةِ نحو تحقيقِ رؤيةِ المملكة 2030، بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بمواكبة الأحداث الرياضية العالمية التي أسفرت عن فوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، واستضافة كأس أسيا لكرة القدم 2027، وغيرها من الاستضافات العالمية التي احتضنتها المملكة وتابعها العالم، مشيدًا بخبراتِ الجامعةِ الرياضية في هذا المجالِ وإسهامها مع باقي قطاعات المملكة؛ لإنجاح جميع الاستضافات والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.
بدوره، بيَّن رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بالجامعة الدكتور طارق بن علي الصالحي، أن انعقاد المؤتمر العلمي المتخصص يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الكلية في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال استضافة الأحداث الرياضية، والتي تشمل الحوكمة والتشريعات عند الاستضافات الرياضية الدولية، وأهمية الاستثمار والتسويق الرياضي والرعايات في مجال الاستضافات الرياضية، وتنظيم وإدارة الحشود والأمن والسلامة في الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي، ودور البنية التحتية والخدمات الأساسية والدعم اللوجستي في إنجاح استضافة الأحداث والمنافسات الرياضية الدولية، إضافة إلى أهمية تطوير الإعلام الرياضي ليصبح شريكًا فعالًا في الترويج والتغطية الاحترافية في استضافة الأحداث الرياضية الدولية.
ويضم المؤتمر معرضًا رياضيًا متكاملًا يجمع أكثر من 50 شركة رياضية محلية ودولية رائدة ومتخصصة في تقدم منتجات رياضية مختلفة ومتعلقة بالفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.