المملكة تشارك بصفتها ضيف شرف في Paris Infraweek 2025

البلاد (الرياض)

تشارك المملكة العربية السعودية؛ بصفتها ضيف شرف، في الحدث السنوي Paris Infraweek 2025 الذي يقام في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري في عاصمة الجمهورية الفرنسية باريس، حيث يعّد منصة عالمية رائدة مخصصة لقطاع تمويل البنية التحتية.

يرأس وفد المملكة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا في قطاع البنية التحتية، وإبراز التحول الذي تشهده المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، واستعراض المشاريع الوطنية الكبرى والفرص الاستثمارية الواعدة.

يذكر أن Paris Infraweek يجمع آلاف المتخصصين والخبراء والمستثمرين؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الاستثمار، وبناء الشراكات والتركيز على الاستدامة وعرض الفرص الإقليمية.