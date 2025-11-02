 الأكاديمية السعودية “O15” رقم “1” على القارة الصفراء 

بدر النهدي (جدة)

في إنجاز جديد لكرة القدم السعودية، شهد حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج النجم سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وفي الوقت ذاته، حصدت أكاديمية O15 جائزة “أبطال التقدم” كأفضل مشروع رياضي متطور في قارة آسيا، وهي جائزة مقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونيوم ، حيث سبق أن الأكاديمية الوطنية التي بدأت من أحياء مدينة جدة في المملة العربية السعودية كانت قد نالت العام الماضي بجائزة أفضل أكاديمية في قارة آسيا، لتؤكد بذلك استمرارها في مسيرة التميز والتطوير ، حيث تُعد أكاديمية O15 من أبرز الجهات التي ساهمت في تطوير المواهب السعودية، بتصدّيرها أكثر من 50 لاعبًا إلى مختلف الأندية المحلية ، وكان آخر هؤلاء النجوم الشاب عبدالرحمن عبدالجبار (18 عامًا) الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي الهلال السعودي ، أكاديمية O15 التي تأسست في مطلع عام 2019 على يد شباب سعوديين.

فلم يكتفوا بالأدوار التقليدية التي تقتصر على المستطيل الأخضر بل اتخذوا خطوات متسارعة ببرامجها الاحترافية التي تتيح للاعبين خوض معسكرات تدريبية في دول مختلفة حول العالم، ما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وقد أبرمت الأكاديمية شراكات كبرى دولية بدورها الذي يمثل الرياضة السعودية وخصوصاً كرة القدم، وكان أبرزها مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي و نادي اتليتكو مدريد الإسباني وكذلك فالنسيا وخيتافي، وكان لهم أيضاً شراكات محلية أبرزها مع قطبي جدة الأهلي و الاتحاد.

وعن مشاركاتهم الدولية، تمكنت الأكاديمية بعدد من المشاركات الدولية أبرزها في جمهورية سويسرا ، كما تمتلك الأكاديمية 6 منشآت رياضية في عدد من أنحاء المملكة، وتعمل حاليًا على إنشاء فرعها السابع وفق أعلى المعايير والمواصفات، و بهذه الخطوات المتسارعة، تواصل أكاديمية O15 ترسيخ مكانتها كأحد أبرز صروح تطوير المواهب الكروية في آسيا والعالم لتمثيل المملكة العربية السعودية رياضياً.