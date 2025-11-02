اتفاقية بين «بروبتك» و«يونيكوم السعودية» و«يومابس UMaps» لتكامل الحلول الجيومكانية وإدارة الأصول العقارية

– وقعت الاتفاقية ضمن فعاليات القمة العالمية للبروبتك في الرياض

– تهدف الاتفاقية لتمكين قرارات مبنية على البيانات ورفع كفاءة المدن الذكية

البلاد (الرياض)

وقّعت «بروبتك» للتقنية العقارية، التابعة لشركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، اتفاقية تعاون ثلاثية مع «يونيكوم السعودية» لتقنية الاتصالات والبرمجيات، و«شركة الخرائط الحديثة لأعمال نظم المعلومات الجغرافية (يومابس UMaps)»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للبروبتك في الرياض.

مثّل «بروبتك» في مراسم التوقيع المدير العام عبدالعزيز بن سعيدان، فيما مثّل «يونيكوم السعودية» رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن البليهد، ومثّل «يومابس» فهد القحطاني.

تهدف الاتفاقية إلى توحيد البيانات المكانية والتشغيلية عبر منظومة رقمية موحّدة تربط قدرات المسح الجيومكاني وGIS مع إدارة الأصول والمرافق (FM) وإدارة المشاريع والعقود، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويسرّع اتخاذ القرار المعتمد على البيانات لعملاء «بروبتيك»، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتمكن الاتفاقية الثلاثية؛ العميل من تحقيق مستهدفاته ونموه عبر: رؤية مكانية موحّدة (Single Source of Truth): جميع الأصول والعقود وأوامر العمل تظهر على خريطة تفاعلية واحدة، مع مؤشرات أداء لحظية. تسريع التشغيل اليومي: إسناد أوامر العمل تلقائيًا حسب الموقع والأولوية، وتتبع الفرق ميدانيًا لتحسين زمن الاستجابة ورفع الجودة. صيانة تنبؤية ذكية: تحليل أنماط الأعطال وكثافة البلاغات لتوليد خطط صيانة استباقية تقلّل الأعطال غير المخططة. دراسات مواقع أسرع وأدق: طبقات خرائط وبيانات جيولوجية / عمرانية تدعم قرارات اختيار المواقع وصلاحيتها للمخططات السكنية والمشاريع التنموية. امتثال وتكامل وطني: جاهزية للمواءمة مع الأنظمة والمنصات الوطنية ذات الصلة؛ وفق المعايير المعتمدة، مع حوكمة بيانات واضحة. وسيادة وأمن البيانات: استضافة داخل المملكة، صلاحيات مبنية على الأدوار، تشفير وسجلات تدقيق كاملة.

وشملت محاور التعاون؛ التالي: تكامل جيومكاني – تشغيلي: ربط مخرجات المسوحات وطبقات الخرائط من «يومابس» مع وحدات «بروبتك» للتطوير العقاري، والبيع / التأجير على الخارطة، وإدارة الأصول والمرافق. طبقة بيانات موحّدة: خرائط تفاعلية للمحافظ العقارية (الوحدات، العقود، أوامر العمل، مؤشرات الأداء) مع لوحات متابعة مكانية لحظية. التوافق الوطني والتكاملات التقنية: مواءمة الربط مع المنصات والأنظمة الوطنية ذات الصلة وفق المواصفات الفنية المعتمدة. ومشروعات تجريبية (Pilots): رقمنة سجلات الأصول جغرافيًا، وتحليلات مكانية للطلب والصيانة التنبؤية، ونماذج «توأم رقمي» أولية للأصول والمرافق.