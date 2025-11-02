إطلاق النسخة الرابعة من منطقة “ذا جروفز” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
تنطلق في الخامس من نوفمبر المقبل منطقة “ذا جروفز” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، لتقدم في نسختها الرابعة تجربة متكاملة تجمع الفخامة والإبداع، من خلال مفاهيم عالمية الطابع تعكس التنوع الثقافي والضيافة الراقية في أجواء ترفيهية صممت بعناية لإثراء تجربة الزوار الحسية والفنية، وذلك في حي الرفيعة بمدينة الرياض.
تنطلق في الخامس من نوفمبر المقبل منطقة “ذا جروفز” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، لتقدم في نسختها الرابعة تجربة متكاملة تجمع الفخامة والإبداع، من خلال مفاهيم عالمية الطابع تعكس التنوع الثقافي والضيافة الراقية في أجواء ترفيهية صممت بعناية لإثراء تجربة الزوار الحسية والفنية، وذلك في حي الرفيعة بمدينة الرياض.
وتقدم النسخة الجديدة مجموعة من التجارب المتميزة التي تمزج فنون الطهي بالموسيقى والفنون البصرية، في إطار يجمع الأصالة والمعاصرة عبر تصاميم فنية مبتكرة تعكس التناغم بين الثقافة والجماليات الحديثة، وتقدّم عروضًا حية وتجارب تفاعلية تمنح الزوار أجواءً مفعمة بالإبداع والتجديد، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق The Groves for Entertainment.
وتحتضن المنطقة مرافق متنوعة تشمل جلسات خارجية أنيقة ومواقع للتسوّق والمقاهي الراقية المحاطة بالمساحات الخضراء، توفّر بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والاسترخاء في إطار من الفخامة والتميز، إلى جانب مساحات مخصصة للعائلات وتجارب نوعية تعنى بالحيوانات الأليفة، بما يسهم في تعزيز شمولية الوجهة وتكامل عناصرها الترفيهية.
ويأتي إطلاق ذا جروفز استمرارًا لتوجه موسم الرياض في تقديم تجارب متجددة ومفاهيم غير مسبوقة تعكس التنوع والإبداع في القطاع الترفيهي بالمملكة، وتؤكد مكانة الموسم وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والتجارب الفريدة.