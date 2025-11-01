

نجوم الكرة العربية يستعدون للتجمع في قطر للمشاركة في أكبر بطولة بالمنطقة

بدر النهدي (جدة)

تتزايد وتيرة الترقب في العالم العربي مع بقاء 30 يوماً على انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025™، أكبر بطولة كروية في العالم العربي التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وتعود البطولة المرموقة إلى قطر للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة في 2021، التي أقيمت وللمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة الإقليمية تخصيص جوائز مالية قياسية تجاوزت 36.5 مليون دولار (حوالي 132.9 مليون ريال قطري)؛ ما يعزز مكانتها في مصاف البطولات الكبرى في العالم.

ويشارك في الحدث الرياضي المرتقب 16 منتخباً للتنافس على التتويج باللقب. وكانت تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تأهلت تلقائياً، بينما يتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية في سلسلة من مباريات التصفيات. ويسعى المنتخب الجزائري، حامل اللقب، للدفاع عن لقبه، أما المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، فيضع نصب عينيه رفع كأس البطولة لأول مرة.

وتم طرح مبيعات التذاكر في 30 سبتمبر، ويستعد المشجعون من أنحاء المنطقة لمؤازرة منتخبات بلادهم والمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة. وشهدت التذاكر إقبالاً كبيراً من مشجعي منتخبات قطر والأردن وتونس والسعودية ومصر.

ويمكن شراء التذاكر حصرياً عبر الموقع الإلكتروني: www.roadtoqatar.qa، بما في ذلك تذاكر مباريات التصفيات التي ستقام في قطر قبل انطلاق البطولة في 25 و26 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً واسعاً من المشجعين لمؤازرة منتخباتهم في هذه المباريات الحاسمة.

وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطرياً. ويمكن للمشجعين شراء تذكرة “شجع منتخبك”، التي تتيح حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات. وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ومع تواصل الاستعدادات في قطر للترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم، يمكن للمشجعين القادمين إلى البلاد اختيار باقات سفر بأسعار مميزة من الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر.

وسيستمتع المشجعون طوال فترة البطولة بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام في أنحاء البلاد. وتتميز البطولة بتجربة تنقل مريحة حيث يمكن الوصول إلى جميع الملاعب بكل سهولة باستخدام شبكة حديثة من وسائل النقل العام، مما يضمن تجربة خالية من العوائق للجميع.

وتنطلق صافرة أول مباراة في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في استاد البيت، بلقاء يجمع المنتخب القطري مع الفائز من مباراة فلسطين وليبيا. فيما تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني. وتضم قائمة الاستادات التي تستضيف المباريات كل من استاد أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، واستاد 974.