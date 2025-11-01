يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من “باها القصيم تويوتا” 2025

البلاد (بريدة)

انطلقت أمس منافسات المرحلة الأولى من رالي “باها القصيم تويوتا” 2025 بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة القصيم، وأمانة المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهدت منطقة الثميرية انطلاق المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 459 كيلومترًا، منها 273 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

وتمكّن المتسابق يزيد الراجحي وملاحه تيمو غوتشالك من خطف صدارة فئة “ألتميت بي” بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و22 دقيقة و31 ثانية، متقدمًا بفارق 8 دقائق و23 ثانية عن دانية عقيل التي حلت في المركز الثاني بزمن ساعتين و30 دقيقة و54 ثانية، فيما جاء التشيكي ميروسلاف زابليتال ثالثًا بزمن ساعتين و32 دقيقة و19 ثانية.

وفي فئة “ألتميت” فاز فارس المشناء بالمركز الأول بزمن ساعتين و57 دقيقة و59 ثانية، تلاه حسين آل لبيد ثانيًا بزمن ثلاث ساعات و7 دقائق و35 ثانية، ثم محمد التويجري ثالثًا بزمن ثلاث ساعات و16 دقيقة و14 ثانية.

كما أحرز عبدالله دبشي صدارة فئة “ستوك” بزمن ثلاث ساعات و12 دقيقة و21 ثانية، وجاء ماجد الثنيان ثانيًا وسفيان العمر ثالثًا. وفي فئة “تشالنجر” توّج فهد الفهاد بالمركز الأول بزمن ساعتين و35 دقيقة و31 ثانية، تلاه صالح السيف ووليد الدخيل. أما فئة “سايد باي سايد” فقد حقق عبدالله الشقاوي المركز الأول، وحلّت منى الكردي ثانيًا، وحمزة باخشب ثالثًا.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز” تصدر هيثم التويجري الترتيب بزمن ثلاث ساعات و19 دقيقة و59 ثانية، تلاه عبدالعزيز الشيبان ثانيًا، وعبدالعزيز العطوي ثالثًا. فيما انتزع الإماراتي محمد البلوشي صدارة فئة الدراجات النارية بزمن ساعتين و56 دقيقة و27 ثانية، وجاء عبدالحليم المغيرة ثانيًا، وعبدالله لنجاوي ثالثًا.

وتتواصل اليوم السبت منافسات المرحلة الثانية والأخيرة من “باها القصيم تويوتا” 2025 من منطقة الربيعية، لمسافة إجمالية تبلغ 257 كيلومترًا، منها 116 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، وسط تضاريس صحراوية تمثل تحديًا للسائقين، حيث يغطي المسار 85% من الرمال، و10% من الطرق الترابية، و4% من الكثبان الرملية، و1% من الحجارة، يعقبها المؤتمر الصحفي الختامي وحفل تتويج الفائزين.