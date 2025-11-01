كول يونغ ينتزع لقب الوزن المتوسط من بلاكبيرن ويتوّج ببطولة “Power Slap 17” في الرياض

البلاد (الرياض)
اختتمت مساء الجمعة على أرض “محمد عبده أرينا” منافسات بطولة “Power Slap 17” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وفي النزال الرئيسي على الحزام العالمي لوزن المتوسط، تُوّج الأمريكي كول يونغ باللقب، بعد تفوقه بالنقاط على مواطنه حامل اللقب السابق أنتوني بلاكبيرن، في مواجهةٍ امتدت لخمس جولاتٍ، بعد أن بدأ يونغ اللقاء بحذرٍ قبل أن يفرض تفوقه تدريجيًا، ويحقق أحد أبرز إنجازاته في مسيرته الاحترافية باعتلائه قمة التصنيف العالمي.
وفي النزالات التمهيدية، حسم النيجيري كابيرو أديديران فوزه على الكازاخي دانييار شاخاروف بالضربة القاضية الفنية (TKO) في الجولة الأولى من نزال الوزن الثقيل.
تلاه نزالٌ آخر في الفئة ذاتها جمع بين الأمريكي بريان إيليس والمكسيكي رو مونتانا، انتهى بفوز إيليس بالنقاط بعد ثلاث جولاتٍ متكافئة.
وفي فئة الوزن الخفيف الثقيل تمكن الكازاخي محمد أمانتاييف من تحقيق فوزٍ قوي على الصيني هونغغانغ تشاو بالضربة القاضية (KO) في الجولة الثالثة.
أما في مواجهةٍ أخرى ضمن الوزن الثقيل تغلّب البريطاني لويس روبنسون على الأمريكي جيمس سيكمان بالضربة القاضية الفنية (TKO) في الجولة الثالثة، بعد أداءٍ متكاملٍ جمع بين التوقيت والدقة في التنفيذ.
وفي النزالات الرئيسة كان أولها في وزن الوسط بين المكسيكي أزايل “إل بيرو” رودريغيز والأمريكي أندرو بروفوست، وفاز الأخير بقرار الأغلبية (Majority Decision) بعد نزالٍ شهد تقاربًا في المستوى بين الطرفين.
وفي النزال النسائي الوحيد وضمن وزن الريشة، نجحت المجرية شينا “العاصفة الهنغارية” باثوري في الفوز على الأوكرانية روبين “ذا بيلتر” ويرشوشك بالنقاط.
وشهدت البطولة نزالًا قويًا في الوزن الثقيل، تغلّب فيه الأمريكي دوريان “ديستوربينغ ذا بيس” بيريز على خصمه الكازاخي زاكير نايمانباييف بالنقاط.
وجاءت بطولة “Power Slap 17” بوصفها واحدةً من أقوى نسخ السلسلة العالمية، التي أُقيمت بتنظيمٍ مشتركٍ بين “موسم الرياض” ومنظمة UFC بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في العاصمة الرياض، بما يعكس المكانة العالمية التي باتت تحتلها المملكة بصفتها محطة رئيسة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية.