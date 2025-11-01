دنيا أبوطالب… دعم كبير ونتائج مشرفة في رياضة التايكوندو 

محمد الجليحي (الرياض)

أضافت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو دُنيا أبو طالب إنجازًا جديدًا يُضاف إلى السجل الذهبي للرياضة السعودية، بعد أن حققت الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للتايكوندو لوزن 53 كجم والمقامة في الصين، لتواصل تألقها العالمي وتؤكد حضور المرأة السعودية القوي في المحافل الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة من العمل الجاد والتأهيل المتواصل الذي تشهده الرياضة النسائية السعودية، ضمن الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ومن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.



من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله أحمد عيد الحربي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بمناسبة تحقيق البطلة دنيا أبو طالب الميدالية الفضية في بطولة العالم.

وأكد الحربي أن هذا الإنجاز العالمي يجسّد ثمار الدعم والرعاية المتواصلة التي تنعم بها الرياضة السعودية، مما مكّن الاتحادات الرياضية من تحقيق تطور ملحوظ ونتائج مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

وقال الحربي:”إن ما حققته البطلة دنيا أبو طالب يُعد إنجازًا تاريخيًا للتايكوندو السعودي، ويعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط الدقيق الذي تبناه الاتحاد لتأهيل اللاعبين واللاعبات ورفع جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات. دنيا نموذج مشرّف للمرأة السعودية التي جسدت الطموح والإصرار في أبهى صوره.”

وأضاف:”نعتز بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة تعاونٍ متكامل بين وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي للتايكوندو،