بثنائية رونالدو| النصر يصعق الفيحاء ويواصل صدارة روشن

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

صعق فريق النصر نظيره الفيحاء، بهدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء؛ ليحقق انتصارًا ثمينًا بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في ختام منافسات الجولة السابعة لـ «دوري روشن».

سجل جيسون لصالح الفيحاء في الدقيقة 13، وأحرز النصر هدف التعادل سريعًا عن طريق كينجسلي كومان، ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي تسلل ساديو ماني. بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من كومان.

حاول لاعبو النصر طيلة الـ90 دقيقة إحراز هدف الفوز، إلا أن حارس الفيحاء موسيكرا تألق في العديد من الهجمات، وتصدى لمحاولات رونالدو ورفاقه.

بعد انتهاء الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للشك في وجود ركلة جزاء لصالح النصر بعد تدخل قوي على عبدالإله العمري.

سدد رونالدو ركلة الجزاء، معلنًا عن الهدف الثاني للنصر؛ ليحصد فوزًا قاتلاً ليحافظ على انطلاقته الرائعة في دوري روشن.

بهذا الفوز، واصل النصر صدارته برصيد 21نقطة، فيما حل الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.