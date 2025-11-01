 الهجن السعودية تفتتح مشاركاتها في” كأس الأولمبية” بكأسين ولقب 20 شوطاً

هاني البشر (الرياض)

خطفت الهجن السعودية كأسين من بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن، في افتتاح منافسات النسخة الخامسة، ولقب 20 شوطاً في فئة الحقايق اليوم (السبت)، على أرض ميدان رماح لسباقات الهجن، حيث توج ملاك الهجن الأبطال، محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وظفرت المطية “اليمامة” لمالكها محمد بطشان المحامض بلقب الشوط الثالث وكأس كأس الأولمبية السعودية (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 6:11.409 دقيقة، فيما حققت المطية “رايق” لمالكها حسن فالح آل عامر لقب الشوط الرابع وكأس كأس الأولمبية السعودية (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 6:10.892 دقيقة، فيما ذهبت لقب الشوطين الأول وكأس الأولمبية السعودية (بكار ـ مفتوح)، والشوط الثاني وكأس الأولمبية السعودية (قعدان ـ مفتوح) لهجن الشحانية من دولة قطر.

وأقيم في اليوم الأول من البطولة 36 شوطاً مخصصة لفئة (الحقايق)، قطعت من خلالها المطايا المشاركة والبالغ عددها 882 مطية، مسافة 144 كم، مسافة كل شوط 4 كم.

وتنطلق غداً (الأحد) منافسات فئة “اللقايا”، الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في البطولة بـ 30 شوطاً، مسافة كل شوط “5 كم”.

وخصَّص الاتحاد السعودي جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال؛ تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.