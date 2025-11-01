اللواء الفرج يشهد حفل اختتام بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

البلاد (الرياض)

شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الحفل الختامي لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي

لرياضة الإطفاء والإنقاذ تشوبريان ألكسندر، ورؤساء الوفود، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وتوّج مدير عام الدفاع المدني ورئيس الاتحاد الدولي، منتخب روسيا بالمركز الأول في فئتي الرجال والنساء ببطولة كأس العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي أندريه بيتروفيتش كالينين، أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز مهنة الإطفاء والإنقاذ على المستوى الدولي،

وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وتعزيز مستوى المهارات الميدانية بين المشاركين.

من جهة أخرى سلّم اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج راية البطولة لجمهورية أذربيجان الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من البطولة، تسلمها

رئيس الوفد يوسف بينيف.