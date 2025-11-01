الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد: رفضنا عرض “ميسي” اللعب مؤقتاً في دوري روشن

الحماد: الدوري السعودي بعد قدوم “رونالدو” غير

البلاد (جدة)

أكد عبد الله حمّاد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، التي تعنى بتطوير وتنمية المواهب الرياضية، أنه تم رفض عرض من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى دوري روشن السعودي لكرة القدم، لمدة 4 أشهر قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال حماد في مقابلة مع منصة (ثمانية) الناقلة للدوري:” تواصل معي (فريق ميسي) خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي، وعبر عن رغبته (باللعب في السعودية) خلال الأشهر الأربعة، التي يتوقف فيها الدوري الأمريكي؛ كي يستعد لكأس العالم 2026″.

وتابع:”حصل هذا الأمر مع (الإنجليزي ديفيد) بيكهام، عندما كان مع لوس أنجليس غالاكسي، وذهب إلى ميلان (الإيطالي)”.

ويُعد ميسي (38 عاماً) من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد نال خلال مسيرته الزاخرة جائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات.



احترف كرة القدم منذ 2004 وتوّج بجميع الألقاب الممكنة مع برشلونة الإسباني، قبل أن يتركه للعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021، ثم إنتر ميامي في 2023، بعد أن كان اسمه مقترنًا بالانضمام إلى الهلال السعودي.

لكن حماد أضاف:” وضعت هذا الأمر على طاولة الوزير، لكنه رفض أن يأتي ميسي لأربعة أشهر (فقط) وأُغلق الملف، وقال: إن الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية رفضت ميسي، أجاب:”هذا صحيح”.

وعن سبب عدم قدوم ميسي بعد انتهاء مشواره الخجول مع سان جيرمان، قال حماد:” أراد ميسي إنهاء مشواره مع برشلونة، كما أنه رغب بأن يلعب في فريق واحد مع شلّته (أصدقائه)، لكنه ذهب إلى الولايات المتحدة، ونحترم رغبته”.

ومنذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو- الذي أحدث ضجة إلى النصر مطلع عام 2023، انضم إليه في الدوري السعودي عدد من اللاعبين البارزين من البطولات الأوروبية الكبرى؛ على غرار الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي نيمار، ثم حظيت المملكة بتنظيم كأس العالم 2034.

كواليس صفقة رونالدو

وعن كواليس استقدام رونالدو (40 عاماً)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، قال حماد:” أول حلقة وصل (مع رونالدو) كانت خلال توجهنا إلى افتتاح كأس العالم في الدوحة (عام 2022). وحصل تواصل مع رونالدو وفريقه عندما كان مع مانشستر يونايتد”.

وتابع:” كان لدينا مشروع، أن يكون دورينا من أفضل دوريات العالم. جلست مع الأمير عبد العزيز الفيصل في الطائرة، فسألني إذا كان الأمر جدياً؛ قلت له: بنسبة 99%. فأجابني: أريده أن يكون 100%”.



وتابع:” كانت هناك سنة متبقية على عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، وخرج بتصريحات أن العلاقة مع ناديه ليست ممتازة. تأكدت من ذلك، وحصل تواصل ثلاثي مع الأمير عبد العزيز. وأوضح (الوزير) له بنفسه، وقال له: إذا كنتم جديين فأنا جاد، فأصبحت النسبة 100%، وتحوّل الأمر بعدها إلى الجهات المختصة بالتعاقد؛ أي برنامج الاستقطاب”.

وأضاف:” كانت صفقة للتاريخ وأصبح الدوري مختلفاً بعد قدوم كريستيانو”.

وبعد انتقاله إلى النصر، الذي لم يحرز معه أي لقب محلي حتى الآن، تصدر رونالدو في عامه الأول في الخليج قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدماً على ميسي، والفرنسي كيليان مبابي- حسب تصنيف مجلة “فوربس”.