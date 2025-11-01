الرياضة

التعاون يعبر القادسية بثنائية في روشن

11 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       1 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون فوزًا غاليًا على فريق القادسية بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم  السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من «دوري روشن».

سجل هدفي التعاون وليد الأحمد في الدقيقة 57، وفولجيني في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة، حافظ التعاون على وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما جاء نادي القادسية في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 14 نقطة.

 

 

