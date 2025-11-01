التعاون يعبر القادسية بثنائية في روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق التعاون فوزًا غاليًا على فريق القادسية بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من «دوري روشن».
سجل هدفي التعاون وليد الأحمد في الدقيقة 57، وفولجيني في الدقيقة 66.
بتلك النتيجة، حافظ التعاون على وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما جاء نادي القادسية في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 14 نقطة.
هدف وليد_الأحمد واحتفاله مع زملائه بالتقدّم للتعاون
التعاون 1 × 0 القادسية
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 1, 2025
فولجيني يضاعف تقدّم التعاون أمام القادسية.
التعاون 2 × 0 القادسية
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 1, 2025