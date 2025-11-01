التشكيل المتوقع للنصر أمام الفيحاء في”روشن”

البلاد (جدة)

يستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية أمام الفيحاء، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله العالمي لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

يدخل النصر اللقاء وهو في قمة الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية منذ انطلاق الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي يطمح إلى مواصلة الأداء القوي وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين.

في المقابل، يدخل فريق الفيحاء المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويأمل الفيحاء بقيادة مدربه في كسر سلسلة انتصارات النصر، وتقديم أداء دفاعي منظم يحد من خطورة الثلاثي كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، وجواو فيليكس.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب جورجي جيسوس على التشكيل التالي في مواجهة الفيحاء:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أنخيلو – كينغسلي كومان

خط الهجوم: جواو فيليكس – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو