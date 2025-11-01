التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الخليج في”روشن”

البلاد (جدة)

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تأتي المواجهة وسط تقارب كبير بين الفريقين في جدول الترتيب، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الطرفين الساعيين للعودة إلى سكة الانتصارات.

اتخذ المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو قرارًا فنيًا مثيرًا باستبعاد النجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة الفريق المتوجهة إلى الدمام، مفضّلًا منحه وقتًا إضافيًا لاستعادة جاهزيته البدنية الكاملة.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب على المهاجم السعودي صالح الشهري لقيادة الخط الهجومي في اللقاء، مدعومًا بعناصر الخبرة في الوسط والهجوم.

من المنتظر أن يبدأ الاتحاد اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي – حسام عوار – فابينيو

خط الهجوم: موسى ديابي – صالح الشهري – ستيفن بيرجوين

يدخل الاتحاد المباراة؛ بهدف مصالحة جماهيره والعودة إلى طريق الانتصارات بعد فترة من التذبذب في النتائج، فيما يسعى الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري.