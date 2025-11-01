الرياضة

الاتحاد ينجو من فخ الخليج بريمونتادا دراماتيكية

محمود العوضي (جدة)

رفض فريق الاتحاد الوقوع في فخ الخسارة أمام نظيره الخليج، ونجح في إدراك تعادل شبه مستحيل، بعد ريمونتادا عالمية، وسجل أربعة أهداف متتالية، ليدرك تعادلًا بطعم الانتصار، بعد أن كان متأخرًا برباعية نظيفة؛ وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن.

افتتح جوشوا كينج أهداف الخليج في الدقيقة 14، قبل أن يضيف فورتوينيس الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد خطأ قاتل من حارس الاتحاد رايكوفيتش.

وأضاف فورتوينيس الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 37.
وشهدت مباراة الاتحاد ضد الخليج، حالة طرد للبرازيلي فابينيو، لاعب الاتحاد في الدقيقة 32، ليواصل الاتحاد معاناته أمام الخليج؛ حيث استكمل العميد المباراة بـ10 لاعبين.

في بداية الشوط الثاني سجل جوشوا كينج الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 47.
بعدها انتفض لاعبو الاتحاد؛ فقلص موسى ديابي الفارق في الدقيقة 51، بعد مراوغة رائعة لدفاعات الخليج.

وتألق رايكوفيتش حارس نادي الاتحاد في العديد من الهجمات؛ حيث أنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة، ليبقي على آمال الاتحاد في العودة مرة أخرى إلى اللقاء ومحاولة إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 86، سجل موسى ديابي الهدف الثاني للاتحاد، وأحرز ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة 90+5، وفي الدقيقة 90+8 من عمر المباراة، سجل فيصل الغامدي الهدف الرابع لنادي الاتحاد في شباك الخليج لتنتهي المباراة المثيرة، ويحصد الاتحاد نقطة ثمينة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 11 في المركز السابع، فيما حل الاتحاد المركز الثامن برصيد 11 نقطة أيضًا.

