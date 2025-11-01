إعلان قائمة الأخضر تحت17 المشاركة في كأس العالم بقطر

الرياضةإعلان قائمة الأخضر تحت17 المشاركة في كأس العالم بقطر صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 1 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أعلن مدرب المنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر. وضمّت القائمة 21 لاعبًا وهم: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، مختار برناوي، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، محمد مدخلي، ماهر طواشي، حبيب ال انتيف، عبدالرحمن سفياني، عبدالله الدوسري، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري. وكان المنتخب الوطني تحت 17 عامًا؛ قد اختتم معسكره الإعدادي في الإمارات، الذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 31 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2025. يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، التي تضمّ إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.