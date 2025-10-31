الرئيسية
/
/
/
/
/
وزير الرياضة يهنئ دنيا أبو طالب بعد تحقيقها فضية التايكوندو العالمية
الرياضة

وزير الرياضة يهنئ دنيا أبو طالب بعد تحقيقها فضية التايكوندو العالمية

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، البطلة السعودية دنيا أبو طالب، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو على إنجازها الكبير، مشيدًا بما قدمته من أداء مشرف وعزيمة استثنائية.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أبارك لبطلتنا دنيا أبو طالب فوزها بفضية العالم في التايكوندو، تميّز مستمر لأبطالنا في مختلف الألعاب”.

وحظيت دنيا أبو طالب بإشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت رمزًا للرياضة النسائية السعودية، ومصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبات.

ويُعَدّ هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الاتحاد السعودي للتايكوندو في تطوير اللعبة، ودعم البطلات السعوديات للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، إذ تُعَدّ دنيا أبو طالب من أبرز الوجوه في لعبة التايكوندو، حيث حققت في السابق عدة ميداليات قارية ودولية، لتواصل مسيرتها الناجحة بإنجاز هو الأكبر في تاريخ اللعبة سعودياً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *