وزير الرياضة يهنئ دنيا أبو طالب بعد تحقيقها فضية التايكوندو العالمية

البلاد (الرياض)

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، البطلة السعودية دنيا أبو طالب، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو على إنجازها الكبير، مشيدًا بما قدمته من أداء مشرف وعزيمة استثنائية.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أبارك لبطلتنا دنيا أبو طالب فوزها بفضية العالم في التايكوندو، تميّز مستمر لأبطالنا في مختلف الألعاب”.

وحظيت دنيا أبو طالب بإشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت رمزًا للرياضة النسائية السعودية، ومصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبات.

ويُعَدّ هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الاتحاد السعودي للتايكوندو في تطوير اللعبة، ودعم البطلات السعوديات للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، إذ تُعَدّ دنيا أبو طالب من أبرز الوجوه في لعبة التايكوندو، حيث حققت في السابق عدة ميداليات قارية ودولية، لتواصل مسيرتها الناجحة بإنجاز هو الأكبر في تاريخ اللعبة سعودياً.